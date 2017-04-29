«Сандерленд» вылетел из АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии дома уступил «Борнмуту» (0:1).

Таким образом, за четыре тура до конца сезона (у команды еще есть матч в запасе) клуб из графства Тайн-энд-Уир досрочно вылетел в чемпионшип.

«Сандерленд», набрав 21 очко, занимает 20-е место в таблице. У идущего 17-м 34 очка.

Шестикратный победитель высшего дивизиона чемпионата Англии (1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36) вылетел из АПЛ в четвертый раз, повторив антирекорд «Кристал Пэлас» и «Норвича».

В последний раз «Сандерленд» вылетал из АПЛ в сезоне-2005/06, когда, набрав 15 очков в 38 матчах, занял 20-е место.

Ранее сообщалось, что Дэвид Мойес уйдет из после вылета. Экс-тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка может возглавить клуб

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