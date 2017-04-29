Александр Тарханов: «Я должен был лететь в Грозный, но поднялась температура»
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал свое отсутствие на матче 26-го тура чемпионата России против «Терека».
«Я приболел. У меня была большая нагрузка – и игры, и к брату на похороны летал. Я должен был лететь в Грозный, но поднялась температура.
С предстоящим матчем за Кубок это никак не связано», – сообщил Тарханов.
Матч «Терек» – «Урал» начнется в 19.00 по московскому времени. Spots.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.