Главный тренер Александр Тарханов прокомментировал свое отсутствие на матче 26-го тура чемпионата России против .

«Я приболел. У меня была большая нагрузка – и игры, и к брату на похороны летал. Я должен был лететь в Грозный, но поднялась температура.

С предстоящим матчем за Кубок это никак не связано», – сообщил Тарханов.

Матч «Терек» – «Урал» начнется в 19.00 по московскому времени. Spots.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.

«Терек» – «Урал». Тарханов не прилетел с командой на матч