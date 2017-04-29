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    Роналду стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских лиг

    Теги Криштиану Роналду высшая лига Португалия премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Валенсия Герд Мюллер лига 1 Франция серия А Италия примера Испания рекорды Джимми Гривз

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в матче 35-го тура примеры с «Валенсией» (1:0, перерыв).

    Таким образом, 32-летний португалец забил 367-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских лиг (Испания, Англия,  Германия, Италия, Франция, Португалия).

    Роналду опередил англичанина Джимми Гривза (366). Замыкает тройку Герд Мюллер (365).

    Подробную статистику выступлений Роналду смотрите здесь.

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