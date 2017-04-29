Роналду стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских лиг

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в матче 35-го тура примеры с «Валенсией» (1:0, перерыв).

Таким образом, 32-летний португалец забил 367-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских лиг (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Португалия).

Роналду опередил англичанина Джимми Гривза (366). Замыкает тройку Герд Мюллер (365).

Подробную статистику выступлений Роналду смотрите здесь.