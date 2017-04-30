На стадионе «Уэмбли» (Лондон, Великобритания) Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

По ходу боя Кличко побывал в нокдауне в 5-м раунде, Джошуа – в 6-м. В 11-м раунде Джошуа 2 раза отправлял оппонента в нокдаун, а после запер Кличко у канатов, осыпая ударами и вынудив рефери остановить бой.

На кону поединка стояли титулы IBF и WBA в супертяжелом весе. Бой посетили 90 тысяч человек – зрительский рекорд для боксерских поединков в Англии.