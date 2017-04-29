«Бавария» стала чемпионом Германии 5-й раз подряд
В матче 31-го тура бундеслиги «Бавария», разгромив «Вольфсбург» (6:0), досрочно стала чемпионом.
За три тура до конца чемпионата Германии команда Карло Анчелотти на 10 очков опережает «РБ Лейпциг» и на 16 – дортмундскую «Боруссию».
Мюнхенский клуб выиграл 27-й титул в истории и пятый, рекордный для лиги, подряд.
«Бавария» в третий раз оформила чемпионский титул в гостевом матче с «Вольфсбургом» (2003, 2007, 2017).
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