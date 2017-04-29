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    Ковальчук пропустит ЧМ-2017 из-за операции на колене

    Теги СКА ФХР сборная России травмы Илья Ковальчук ЧМ-2017 Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, что нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира из-за операции на травмированном колене.

    «Операция подтвердилась. Он пропустит не меньше месяца, поэтому участия в чемпионате мира не примет», – сказал Ротенберг.

    Форвард играл с травмой во время розыгрыша Кубка Гагарина.

    Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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