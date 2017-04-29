Ковальчук пропустит ЧМ-2017 из-за операции на колене

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, что нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира из-за операции на травмированном колене.

«Операция подтвердилась. Он пропустит не меньше месяца, поэтому участия в чемпионате мира не примет», – сказал Ротенберг.

Форвард играл с травмой во время розыгрыша Кубка Гагарина.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.