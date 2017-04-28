Навальный против стадиона в Петербурге, ничья Гвардиолы и Моуринью, три пенальти «Анжи» и другие новости

1. Алексей Навальный рассказал, что реальная стоимость стадиона в Петербурге гораздо выше той, что называют власти.

2. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 0:0 в главном матче тура АПЛ. Феллайни получил красную за то, что боднул Агуэро.

3. «Анжи» забил «Томи» три мяча с пенальти. Тренер «Томи» сказал, что судьям должно быть стыдно.

4. Судья этой встречи, петербуржец Безбородов, будет судить игру ЦСКА – «Спартак».

5. Мария Шарапова выиграла второй матч после возвращения. Тем временем сенатор Беляков пригрозил ей судом за подогревание интереса к их якобы роману.

6. Der Spiegel опубликовал доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании в 2010 году.

7. Сборная России по хоккею проиграла на Чешских играх Швеции в овертайме.

8. «Бавария» выкупила у «Ювентуса» Кингсли Комана за 21 млн евро.

9. Комитет Петербурга по строительству оштрафован на 50 тысяч рублей за контракт по «Крестовскому».

10. Четверо южнокорейских лыжников дисквалифицированы на полгода за распитие пива.

11. Хавьер Грасия будет уволен в конце сезона из «Рубина», сообщают «Вести.ru».

12. Дик Адвокат возглавит сборную Голландии, его ассистентом станет Гуллит.

13. В плей-офф НБА «Торонто» выиграл серию у «Милуоки».

14. Овечкин и Кузнецов забили по голу, но это не спасло «Вашингтон» в матче Кубка Стэнли с «Питтсбургом».

Цитата. «Зенит» применил админресурс? Да вы что, смеетесь?» Геннадий Орлов – о последних судейских решениях в пользу Питера.