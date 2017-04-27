«Бавария» выкупила Комана у «Ювентуса» и подписала с ним контракт до 2020 года

«Бавария» официально объявила о выкупе полузащитника Кингсли Комана у «Ювентуса».

Мюнхенцы два года назад арендовали Комана у «Ювентуса» за 7 миллионов евро. До конца апреля клуб должен был решить, выкупать ли 20-летнего француза за 21 миллион евро.

В итоге опция была активирована, с игроком подписан новый контракт до 2020 года.

«Коман – это важная часть будущего нашей команды, поэтому мы решили использовать эту опцию. Кингсли является перспективным игроком с большим потенциалом. Мы уверены, что он поможет нам в следующих сезонах», – прокомментировал это решение председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.