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    «Бавария» выкупила Комана у «Ювентуса» и подписала с ним контракт до 2020 года

    Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге серия А Италия Кингсли Коман

    «Бавария» официально объявила о выкупе полузащитника Кингсли Комана у «Ювентуса». 

    Мюнхенцы два года назад арендовали Комана у «Ювентуса» за 7 миллионов евро. До конца апреля клуб должен был решить, выкупать ли 20-летнего француза за 21 миллион евро. 

    В итоге опция была активирована, с игроком подписан новый контракт до 2020 года. 

    «Коман – это важная часть будущего нашей команды, поэтому мы решили использовать эту опцию. Кингсли является перспективным игроком с большим потенциалом. Мы уверены, что он поможет нам в следующих сезонах», – прокомментировал это решение председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. 

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