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    Швеция – Россия. Мозякин и Ткачев набрали по 3 очка, Василевский отразил 16 бросков из 20

    Теги сборная России Сергей Мозякин сборная Швеции Чешские хоккейные игры Андрей Василевский Владимир Ткачев

    Сборная России в овертайме проиграла сборной Швеции (3:4 ОТ) в стартовом матче чешского этапа Евротура.

    По ходу игры россияне вели в счете 3:1, но шведы в третьем периоде забросили дважды, а овертайме одержали победу благодаря голу Габриэля Ландескуга.

    Нападающие сборной России Сергей Мозякин и Владимир Ткачев набрали по три очка в этой игре.

    Мозякин сделал дубль и отметился голевой передачей, а Ткачев оформил три голевых паса.

    Добавим, что голкипер Андрей Василевский отразил 16 бросков из 20.

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