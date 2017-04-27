Сборная России в овертайме проиграла сборной Швеции (3:4 ОТ) в стартовом матче чешского этапа Евротура.

По ходу игры россияне вели в счете 3:1, но шведы в третьем периоде забросили дважды, а овертайме одержали победу благодаря голу Габриэля Ландескуга.

Нападающие сборной России Сергей Мозякин и Владимир Ткачев набрали по три очка в этой игре.

Мозякин сделал дубль и отметился голевой передачей, а Ткачев оформил три голевых паса.

Добавим, что голкипер Андрей Василевский отразил 16 бросков из 20.