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    Тренер «Томи» – о трех пенальти от «Анжи»: «Судьям пусть будет стыдно за их работу»

    Теги Валерий Петраков Премьер-лига Россия судьи Анжи Томь Владислав Безбородов

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после матча 25-го тура чемпионата России с «Анжи» (3:3) раскритиковал бригаду судей во главе с Владиславом Безбородовым.

    «Судейской бригаде пусть будет стыдно за то, как они работали и судили. Надо как-то расставлять все точки над «i». Надо судить честно. Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки», – заявил Петраков в эфире телеканала «Матч! Наш футбол».

    «Анжи» забил три пенальти и сыграл с «Томью» – 3:3. Как это было.

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