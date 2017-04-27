Тренер «Томи» – о трех пенальти от «Анжи»: «Судьям пусть будет стыдно за их работу»

Главный тренер «Томи» после матча 25-го тура чемпионата России с «Анжи» (3:3) раскритиковал бригаду судей во главе с .

«Судейской бригаде пусть будет стыдно за то, как они работали и судили. Надо как-то расставлять все точки над «i». Надо судить честно. Как судил Безбородов, не укладывается ни в какие рамки», – заявил Петраков в эфире телеканала «Матч! Наш футбол».

«Анжи» забил три пенальти и сыграл с «Томью» – 3:3. Как это было.