В 25-м туре чемпионата России «Анжи» дома поделил очки с «Томью» (3:3).

Все три гола клуба из Махачкалы с пенальти забил полузащитник – на 29-й, 51-й и 97-й минутах.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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