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    «Анжи» – «Томь» – 3:3. Хозяева забили три пенальти

    Теги Премьер-лига Россия Анжи Томь Арсен Хубулов Даниил Большунов Никита Гвинейский Александр Соболев 1997

    В 25-м туре чемпионата России «Анжи» дома поделил очки с «Томью» (3:3).

    Все три гола клуба из Махачкалы с пенальти забил полузащитник Арсен Хубулов – на 29-й, 51-й и 97-й минутах.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Анжи – Томь 3:3 (1:1, 2:2)
    Дата проведения
    27 апреля, 19.30, «Анжи-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 25 Соболев, 1:1 – 29, пенальти Хубулов, 2:1 – 51, пенальти Хубулов, 2:2 – 70 Гвинейский, 2:3 – 90 Большунов, 3:3 – 90, пенальти Хубулов.
    АнжиЮрченко, Жиров, Фибель, Мусалов (Брызгалов, 55), Тетрашвили, Кацаев, Браун Форбс (Эззатоллахи, 74), Хубулов, Гулиев, Паршивлюк, Будковский (Прудников, 46).
    ТомьМелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Попов (Букачев, 66), Пугин, Голышев, Гвинейский (Салахутдинов, 86), Соболев (Большунов, 77), Сасин.
    Предупреждения:
    Голышев (27), Хубулов (37), Осипов (45), Соболев (47), Митерев (49), Гулиев (63), Букачев (83), Карымов (90).

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