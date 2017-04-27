«Анжи» – «Томь» – 3:3. Хозяева забили три пенальти
В 25-м туре чемпионата России «Анжи» дома поделил очки с «Томью» (3:3).
Все три гола клуба из Махачкалы с пенальти забил полузащитник Арсен Хубулов – на 29-й, 51-й и 97-й минутах.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «Анжи-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 25 Соболев, 1:1 – 29, пенальти Хубулов, 2:1 – 51, пенальти Хубулов, 2:2 – 70 Гвинейский, 2:3 – 90 Большунов, 3:3 – 90, пенальти Хубулов.
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Анжи –
Юрченко, Жиров, Фибель, Мусалов (Брызгалов, 55), Тетрашвили, Кацаев, Браун Форбс (Эззатоллахи, 74), Хубулов, Гулиев, Паршивлюк, Будковский (Прудников, 46).
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Томь –
Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Попов (Букачев, 66), Пугин, Голышев, Гвинейский (Салахутдинов, 86), Соболев (Большунов, 77), Сасин.
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