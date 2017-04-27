Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Адвокат возглавит сборную Голландии, Гуллит станет его ассистентом

    Теги Дик Адвокат сборная Голландии Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Руд Гуллит

    Федерация футбола Голландии определилась с кандидатурой нового главного тренера национальной сборной.

    В третий раз в своей карьере команду возглавит Дик Адвокат. Официальный договор стороны пока не подписали, однако нет никаких сомнений, что в ближайшее время все будет согласовано.

    В настоящее время Адвокат возглавляет «Фенербахче». Срок его контракта истекает в июле этого года.

    Сообщается, что с большой долей вероятности ассистентом 69-летнего Адвоката станет Руд Гуллит.

    Бывший нападающий голландской сборной в последний раз занимался тренерской деятельностью в 2011 году, когда возглавлял грозненский «Терек».

    Адвокат также в свое время работал в России – в 2007 году он привел «Зенит» к победе в чемпионате России, а в 2008-м команда под его руководством завоевала Кубок УЕФА.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться