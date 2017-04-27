Матч ЦСКА – «Спартак» рассудит петербуржец Бездбородов
РФС назначил арбитров на матчи 26-го тура чемпионата России.
29 апреля (суббота):
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Терек» – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов).
30 апреля (воскресенье):
ЦСКА – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Уфа» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Москва).
«Ростов» – «Амкар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
1 мая (понедельник):
«Краснодар» – «Анжи»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва).
«Томь» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).
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