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    Матч ЦСКА – «Спартак» рассудит петербуржец Бездбородов

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия РФС судьи Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Краснодар Руслан Мармазов Уфа Сергей Лапочкин Кирилл Левников

    РФС назначил арбитров на матчи 26-го тура чемпионата России.

    29 апреля (суббота):

    «Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    «Терек» – «Урал»: судья – Артем Чистяков (Азов).

    30 апреля (воскресенье):

    ЦСКА – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    «Уфа» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Москва).

    «Ростов» – «Амкар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    1 мая (понедельник):

    «Краснодар» – «Анжи»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

    «Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва).

    «Томь» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

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