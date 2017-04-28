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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Торонто», «Мемфис» встретится с «Сан-Антонио»

    Теги результаты Мемфис Милуоки Сан-Антонио Торонто НБА НБА плей-офф

    Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» попытается оформить выход в следующий этап в выездной встрече с «Милуоки». В Мемфисе местные «Гризлис» сразятся со «Сперс».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Милуоки – Торонто
    Дата проведения
    28 апреля, 02.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Миддлтон (0), Брогдон (0), Снелл (0), Адетокумбо (0), Макер (0).

    «Торонто» ведет в серии – 3-2

    Мемфис – Сан-Антонио
    Дата проведения
    28 апреля, 04.30, «FedExForum»
    Онлайн матча

    «Сан-Антонио» ведет в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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