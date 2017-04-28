Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» попытается оформить выход в следующий этап в выездной встрече с «Милуоки». В Мемфисе местные «Гризлис» сразятся со «Сперс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Торонто» ведет в серии – 3-2

«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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