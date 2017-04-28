НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Торонто», «Мемфис» встретится с «Сан-Антонио»
Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» попытается оформить выход в следующий этап в выездной встрече с «Милуоки». В Мемфисе местные «Гризлис» сразятся со «Сперс».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Миддлтон (0), Брогдон (0), Снелл (0), Адетокумбо (0), Макер (0).
«Торонто» ведет в серии – 3-2
- Дата проведения
- 28 апреля, 04.30, «FedExForum»
«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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