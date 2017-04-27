Комитет Петербурга по строительству оштрафован на 50 тысяч рублей за контракт с «Метростроем» по «Крестовскому»

УФАС по Санкт-Петербургу сообщил, что комитет города по строительству признан виновным в нарушении закона о контрактной системе и привлечен к административной ответственности по контракту с АО «Метрострой» в связи со стадионом .

Решение вынес комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга. Комитет по строительству заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Метрострой» с лета 2016 года занимается строительством стадиона. Администрация города 20 декабря без конкурса заключила с компанией контракт на 952 миллиона рублей на выполнение к марту 2017 года дополнительных работ по благоустройству территории и организации зоны доступа.

Комитет также признан виновным в нарушении закона о контрактной системе (44 ФЗ), но антимонопольное ведомство не стало возбуждать административное дело повторно. УФАС подозревает комитет и в нарушении закона о защите конкуренции (135 ФЗ). Следующее заседание по делу назначено на 31 мая.

В УФАС пришли к выводу, что оснований заключать контракт с единственным поставщиком не было, к тому же такие действия создали преимущественные условия и ограничили конкуренцию, объяснил представитель управления.

Лицу, подписавшему контракт (Александр Шишкин), или председателю комитета (Сергей Морозов) грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей.

Жалобу на нарушение закона сразу по двум статьям подал Роман Рубанов из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

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