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    «Вести.Ru»: Грасия в конце сезона будет уволен из «Рубина»

    Теги Рубин Премьер-лига Россия отставки Хавьер Грасия

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия будет отправлен в отставку после завершения нынешнего сезона.

    Руководство казанского клуба недовольно работой 46-летнего испанского специалиста и ищет нового тренера.

    Новым тренером «Рубина» будет отечественный специалист.

    «Рубин» не может выиграть в восьми матчах подряд. Казанцы вылетели из Кубка России, проиграв в полуфинале «Уралу», а в чемпионате России занимают 11-е место в таблице и находятся в 7 очках от зоны стыковых матчей.

    Грасия возглавил «Рубин» летом 2016 года, подписав контракт на четыре года с зарплатой около 3,5 миллиона евро в год.

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