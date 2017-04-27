«Вести.Ru»: Грасия в конце сезона будет уволен из «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия будет отправлен в отставку после завершения нынешнего сезона.
Руководство казанского клуба недовольно работой 46-летнего испанского специалиста и ищет нового тренера.
Новым тренером «Рубина» будет отечественный специалист.
«Рубин» не может выиграть в восьми матчах подряд. Казанцы вылетели из Кубка России, проиграв в полуфинале «Уралу», а в чемпионате России занимают 11-е место в таблице и находятся в 7 очках от зоны стыковых матчей.
Грасия возглавил «Рубин» летом 2016 года, подписав контракт на четыре года с зарплатой около 3,5 миллиона евро в год.
Для чего существует казанский «Рубин»?
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