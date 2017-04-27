Главный тренер Хави Грасия будет отправлен в отставку после завершения нынешнего сезона.

Руководство казанского клуба недовольно работой 46-летнего испанского специалиста и ищет нового тренера.

Новым тренером будет отечественный специалист.

не может выиграть в восьми матчах подряд. Казанцы вылетели из Кубка России, проиграв в полуфинале «Уралу», а в чемпионате России занимают 11-е место в таблице и находятся в 7 очках от зоны стыковых матчей.

Грасия возглавил «Рубин» летом 2016 года, подписав контракт на четыре года с зарплатой около 3,5 миллиона евро в год.

Для чего существует казанский «Рубин»?

Чего не хватает «Рубину» Грасии