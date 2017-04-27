Член Совета Федерации пригрозил судом Шараповой за «подогревание интереса» к их предполагаемому роману

Член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков пригрозил экс-первой ракетке мира Марии Шараповой судебным разбирательством за «подогревание интереса» к их предполагаемому роману.

«Более десяти лет желтая пресса и вполне респектабельные издания с настойчивостью, достойной лучшего применения, перепечатывают лживые сведения о моем якобы имевшем место скандальном романе с теннисисткой Марией Шараповой», – цитирует 44-летнего Белякова информационное агентство НСН.

По словам члена Комитета СФ по экономической политике, его пресс-служба обращалась к представителям пятикратной чемпионки «Шлемов» с тем, чтобы они потребовали у изданий опровержения, но команде теннисистки это оказалось неинтересно.

«Зачем Мария Шарапова попустительствует желтой прессе, зачем участвует в подогревании публичного интереса к этой скандальной истории, неизвестно. Причем ряд изданий сообщает, что Шарапова отказалась дать какие-либо комментарии по этому поводу, а другие источники ссылаются на то, что скандальная информация исходит непосредственно от нее».

Кандидат юридических наук Беляков заявил, что намерен в последний раз обратиться к Шараповой с предложением дать соответствующее публичное опровержение. В противном случае он планирует обратиться в суд с иском не только против СМИ, но и против теннисистки, 11 лет подряд признававшейся Forbes самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты.