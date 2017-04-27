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    НХЛ. Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Оттава» сыграет с «Рейнджерс»

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Оттава Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Второй раунд

    Оттава – Рейнджерс
    Дата проведения
    28 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-0

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    Вашингтон – Питтсбург
    Дата проведения
    28 апреля, 02.30, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-0

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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