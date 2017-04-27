НХЛ. Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Оттава» сыграет с «Рейнджерс»
НХЛ
Кубок Стэнли
Второй раунд
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Счет в серии: 0-0
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- Дата проведения
- 28 апреля, 02.30, «Verizon Center»
Счет в серии: 0-0
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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