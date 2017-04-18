«Брайтон» в АПЛ, Терри уходит и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Брайтон» гарантировал себе выход в АПЛ и сыграет в высшем английском дивизионе впервые за 34 года. Ниже второго места команда уже не упадет, а еще три тура до конца сезона.

2. «Арсенал» одолел «Мидлсбро», но по-прежнему находится за пределами зоны еврокубков. Все результаты 33-го тура – здесь.

3. Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе, но это не спасло «Вашингтон» в матче с «Торонто» (3:4 ОТ). Остальные результаты в Кубке Стэнли – здесь.

4. Джон Терри летом покинет «Челси». Уходит эпоха.

5. Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания для болельщиков-хулиганов.

6. В плей-офф НБА «Сан-Антонио» одержал вторую победу над «Мемфисом», «Кливленд» повел 2-0 в серии с «Индианой».

7. Матч «Барселона» – «Ювентус» рассудит голландец Бьорн Куйперс.

8. Россия обыграла Беларусь на ЮЧМ-2017.

9. Леонид Слуцкий будет комментировать игру «Барсы» против «Ювентуса» вместе с Нобелем Арустамяном. Шанс для комитета по этике!

10. Мария Шарапова представила обложку автобиографии. Как вам?

11. КДК не станет рассматривать эпизод с ударом Витиньо по лицу Кудряшова.

Цитата дня. «Каррера уничтожил румынское чучело». Агент Марко Трабукки в огне (но потом объяснил).