КДК не будет рассматривать эпизод с ударом Витиньо по лицу Кудряшову
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать эпизод у ударом нападающего ЦСКА Витиньо по лицу защитнику «Ростова» Федору Кудряшову, у которого был диагностирован перелом носа.
«В данном случае нет записи ни в протоколе, ни в рапорте делегата матча. Судья данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил», – заявил Григорьянц.
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