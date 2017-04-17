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    КДК не будет рассматривать эпизод с ударом Витиньо по лицу Кудряшову

    Теги ЦСКА Ростов Федор Кудряшов Премьер-лига Россия КДК РФС Иван Данильянц Артур Григорьянц

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать эпизод у ударом нападающего ЦСКА Витиньо по лицу защитнику «Ростова» Федору Кудряшову, у которого был диагностирован перелом носа.

    «В данном случае нет записи ни в протоколе, ни в рапорте делегата матча. Судья данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил», – заявил Григорьянц.

    Иван Данильянц: «У Кудряшова перелом носовой перегородки, но это осталось без внимания арбитра»

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