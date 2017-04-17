КДК не будет рассматривать эпизод с ударом Витиньо по лицу Кудряшову

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать эпизод у ударом нападающего ЦСКА Витиньо по лицу защитнику Федору Кудряшову, у которого был диагностирован перелом носа.

«В данном случае нет записи ни в протоколе, ни в рапорте делегата матча. Судья данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил», – заявил Григорьянц.

Иван Данильянц: «У Кудряшова перелом носовой перегородки, но это осталось без внимания арбитра»