Джон Терри летом покинет «Челси»

объявил о том, что защитник Джон Терри по окончании сезона покинет команду.

Клуб и 36-летний капитан совместно приняли подобное решение.

«Все на «Стэмфорд Бридж» хотели бы выразить огромную благодарность Джону. Желаем ему удачи в будущем», – говорится в заявлении клуба.

Терри дебютировал за первую команду в 1998 году. За это время он провел 713 матчей, забил 66 голов и выиграл 16 трофеев, в том числе 4 чемпионских титула и Лигу чемпионов.

Бывший футболист сборной Англии третий в списке рекордсменов клуба по количеству матчей. При этом он рекордсмен по числу игр в качестве капитана (578).

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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