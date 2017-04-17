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    Джон Терри летом покинет «Челси»

    Теги Челси Джон Терри премьер-лига Англия трансферы

    «Челси» объявил о том, что защитник Джон Терри по окончании сезона покинет команду.

    Клуб и 36-летний капитан совместно приняли подобное решение.

    «Все на «Стэмфорд Бридж» хотели бы выразить огромную благодарность Джону. Желаем ему удачи в будущем», – говорится в заявлении клуба.

    Терри дебютировал за первую команду «Челси» в 1998 году. За это время он провел 713 матчей, забил 66 голов и выиграл 16 трофеев, в том числе 4 чемпионских титула и Лигу чемпионов.

    Бывший футболист сборной Англии третий в списке рекордсменов клуба по количеству матчей. При этом он рекордсмен по числу игр в качестве капитана (578).

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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