Слуцкий будет комментировать матч «Барселона» – «Ювентус» вместе с Арустамяном
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом».
Об этом сообщает сайт «НТВ-ПЛЮС». Слуцкий будет работать на игре вместе с комментатором Нобелем Арустамяном.
Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин вместе с Александром Шмурновым прокомментирует матч «Реал» – «Бавария.
Игра «Реал» – «Бавария» состоится во вторник, 18 апреля, а «Барселона» и «ПСЖ» сыграют 19 апреля.
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