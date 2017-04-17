Слуцкий будет комментировать матч «Барселона» – «Ювентус» вместе с Арустамяном

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом».

Об этом сообщает сайт «НТВ-ПЛЮС». Слуцкий будет работать на игре вместе с комментатором Нобелем Арустамяном.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин вместе с Александром Шмурновым прокомментирует матч «Реал» – «Бавария.

Игра «Реал» – «Бавария» состоится во вторник, 18 апреля, а «Барселона» и «ПСЖ» сыграют 19 апреля.