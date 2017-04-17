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    НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Торонто» играет с «Вашингтоном», «Нэшвилл» против «Чикаго»

    Теги результаты Оттава Торонто Бостон Вашингтон Кубок Стэнли Нэшвилл Чикаго Калгари Анахайм НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Торонто – Вашингтон
    Дата проведения
    18 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-1

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Бостон – Оттава
    Дата проведения
    18 апреля, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-1

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нэшвилл – Чикаго
    Дата проведения
    18 апреля, 04.30, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 2-0

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Калгари – Анахайм
    Дата проведения
    18 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-2

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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