НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Торонто» играет с «Вашингтоном», «Нэшвилл» против «Чикаго»
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 18 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
Счет в серии: 1-1
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- Дата проведения
- 18 апреля, 02.00, «TD Garden»
Счет в серии: 1-1
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- Дата проведения
- 18 апреля, 04.30, «Bridgestone Arena»
Счет в серии: 2-0
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- Дата проведения
- 18 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Счет в серии: 0-2
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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