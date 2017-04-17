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    НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Индиана», «Сан-Антонио» сыграет с «Мемфисом»

    Теги результаты Кливленд Индиана Мемфис Сан-Антонио НБА НБА плей-офф

    Сегодня состоятся два вторых матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. «Кливленд» дома сыграет с «Индианой», которая была близка к победе в первой встрече. «Мемфис» постарается взять у «Сан-Антонио» реванш за крупное поражение в стартовой встрече.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Вторые матчи

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    18 апреля, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Кливленд» – 1-0

    Сан-Антонио – Мемфис
    Дата проведения
    18 апреля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Сан-Антонио» – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

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