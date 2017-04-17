Путин подписал закон, ужесточающий наказания для буйных болельщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ужесточающий наказания для болельщиков-хулиганов.

Закон ужесточает ответственность болельщиков за нарушение запрета на посещение спортивных соревнований, вводит повышенное наказание за грубое нарушение правил поведения и предусматривает возможность запрета на въезд в Россию болельщикам-хулиганам из-за рубежа.

За нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения увеличивается штраф с 20 тысяч – 25 тысяч до 40 тысяч – 50 тысяч рублей. При этом сохраняется в качестве альтернативного наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Закон вводит ответственность за грубые нарушения правил поведения зрителей, к которым будут относиться правонарушения, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью и безопасности, жизни и здоровью других людей, находящихся в месте проведения соревнования или на прилегающей к нему территории. Грубыми будут считаться и нарушения, которые привели к приостановке или прекращению спортивного мероприятия.

За такие деяния устанавливается наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований до семи лет. Если запрет будет нарушен, то штраф вырастет до 50 тысяч рублей, либо к нарушителю может быть применено наказание в виде 15 суток ареста.

Иностранцам или лицам без гражданства также может быть не разрешен въезд в Россию во время международных спортивных соревнований, если они уже нарушали правила поведения на официальных спортивных соревнованиях в России или есть информация об их намерении совершить такие деяния. Въезд может быть не разрешен, если есть информация о нарушении этими гражданами общественного порядка на массовых мероприятиях за пределами России.