Итальянский агент Марко Трабукки объяснил смысл своего высказывания о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу, которого он назвал чучелом.

«Я не собирался обижать Луческу. Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они все правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению.

И потом, предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьезно на суть проблемы. Луческу проиграл все. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства «Зенита» ни в одном из турниров. У него все время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники.

Зимой Луческу мог легко исправить ситуацию, поскольку у него есть щедрое руководство, которое предоставило карт-бланш на трансферном рынке, но в виде усиления тренер нашел себе Молло. Господин Луческу завалил тренерскую работу, создал плохой микроклимат внутри команды, испортил отношения с ведущими футболистами и сумел провалить трансферные операции.

Уйдет ли Луческу? Я не знаю. Но искренне желаю этого болельщикам, футболистам и руководителям «Зенита». Такой престижный клуб, имеющий высочайшую репутацию в Европе, просто не имеет права лишиться участия в Лиге чемпионов. Своей работой Луческу доказал, что не соответствует уровню предшественников – Адвоката, Спаллетти и даже уровню Виллаш-Боаша», – сказал Трабукки.