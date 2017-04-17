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    Матч «Барселона» – «Ювентус» рассудит голландец Куйперс

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Ювентус Барселона Лига чемпионов судьи Бьорн Куйперс Дамир Скомина

    УЕФА назначил судей на ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов.

    На игру «Барселоны» и «Ювентуса» (первый матч – 0:3) назначена судейская бригада из Голландиво главе с Бьорном Куйперсом.

    44-летний рефери 7 раз судил матчи каталонской команды в еврокубках (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение). На матчи туринцев он назначался четырежды (3 ничьи, 1 поражение).

    Матч между «Монако» и «Боруссией» (первый матч – 3:2) рассудит словенская бригада во главе с Дамиром Скомина

    Обе встречи пройдут в среду, 19 апреля. Начало – в 21.45 по московскому времени.

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