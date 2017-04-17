Матч «Барселона» – «Ювентус» рассудит голландец Куйперс

УЕФА назначил судей на ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов.

На игру «Барселоны» и «Ювентуса» (первый матч – 0:3) назначена судейская бригада из Голландиво главе с Бьорном Куйперсом.

44-летний рефери 7 раз судил матчи каталонской команды в еврокубках (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение). На матчи туринцев он назначался четырежды (3 ничьи, 1 поражение).

Матч между «Монако» и «Боруссией» (первый матч – 3:2) рассудит словенская бригада во главе с Дамиром Скомина

Обе встречи пройдут в среду, 19 апреля. Начало – в 21.45 по московскому времени.