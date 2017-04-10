Главный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал слова о договорных матчах бывшего тренера «Анжи» Александра Пискарева, работавшего в его штабе в сезоне-2003, когда команда выступала в первом дивизионе.

«Если он так говорит, у него есть информация. Возможно, так и было. Ничего не могу сказать, потому что у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Мы выиграли у Читы 3:1, и на следующий день я вышел на тренировку резерва, где почувствовал себя плохо.

Доктор вызвал скорую и, меня тут же госпитализировали. Я пролежал под капельницей пять часов, и в итоге отсутствовал в команде месяца три. В газетах написали, что у меня якобы инфаркт. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем 14 лет назад», – сказал Гаджиев.

Гаджиев был госпитализирован на следующий день после победы над читинским «Локомотивом» (3:1). В следующем туре махачкалинцы дома сыграли вничью с хабаровским СКА (1:1), а в двух последующих матчах в гостях уступили липецкому «Металлургу» (1:2) и «Факелу» (1:3).

«Ребята решили: «Играем до первого гола, а потом отдаем». Он сделал нашу сборную лучшей в мире

Александр Пискарев: «Гаджиев вдруг заболел, и я повез «Анжи» на две игры. Потом директор клуба сказал – матчи были проданы»