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    Marca: Неймар будет дисквалифицирован на 3 матча

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания дисквалификации судьи Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар рискует пропустит матч с «Реалом», сообщает Marca.

    По информации издания, судейский комитет футбольной федерации Испании решил дисквалифицировать игрока на 3 матча. К стандартной одноматчевой дисквалификации за удаление решено приплюсовать 2 игры за саркастические аплодисменты Неймара в адрес арбитра при уходе с поля.

    Таким образом, бразилец может пропустить игры с «Реал Сосьедадом», «Реалом» и «Осасуной».

    Официально об этом будет объявлено завтра, «Барселона» подаст апелляцию на это решение, но, скорее всего, она не будет удовлетворена – последние прецеденты говорят о том, что такие наказания не отменяются.

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