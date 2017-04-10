Форвард «Барселоны» Неймар рискует пропустит матч с , сообщает Marca.

По информации издания, судейский комитет футбольной федерации Испании решил дисквалифицировать игрока на 3 матча. К стандартной одноматчевой дисквалификации за удаление решено приплюсовать 2 игры за саркастические аплодисменты в адрес арбитра при уходе с поля.

Таким образом, бразилец может пропустить игры с «Реал Сосьедадом», «Реалом» и «Осасуной».

Официально об этом будет объявлено завтра, подаст апелляцию на это решение, но, скорее всего, она не будет удовлетворена – последние прецеденты говорят о том, что такие наказания не отменяются.

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