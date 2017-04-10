Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. «Майами» продолжит борьбу за плей-офф в игре с «Кливлендом», который в воскресенье потерпел болезненное поражение от «Хоукс». В Лос-Анджелесе сойдутся принципиальные соперники «Клипперс» и «Хьюстон».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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