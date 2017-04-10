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    НБА. «Майами» – «Кливленд», «Клипперс» сыграют с «Хьюстоном» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. «Майами» продолжит борьбу за плей-офф в игре с «Кливлендом», который в воскресенье потерпел болезненное поражение от «Хоукс». В Лос-Анджелесе сойдутся принципиальные соперники «Клипперс» и «Хьюстон».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Индиана
    Дата проведения
    11 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Кливленд
    Дата проведения
    11 апреля, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Бруклин
    Дата проведения
    11 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Вашингтон
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «The Palace of Auburn Hills»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Шарлотт
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Орландо
    Дата проведения
    11 апреля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Сан-Антонио
    Дата проведения
    11 апреля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Юта
    Дата проведения
    11 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Хьюстон
    Дата проведения
    11 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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