«Сибирь» покинули Шумаков, Шалунов, Окулов, Мишарин и Кемппаинен

Генеральный менеджер Кирилл Фастовский поделился информацией о составе команды.

– Мы потеряли пока трех лидеров: Шумакова, Шалунова и Окулова. Мишарин поехал домой в Екатеринбург, в . Кемппаинен также в «Сибири» играть не будет.

Защита у нас осталась почти вся, кроме Мишарина. Вратари на месте: и Красиков.

Пока у нас на примете из «Сибирских Снайперов» на следующий сезон четыре человека. Они уже находятся на сборе с «Сибирью».

– Сын Андрея Скабелки будет играть у нас?

– Он где-то точно будет играть, – сказал функционер.