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    «Сибирь» покинули Шумаков, Шалунов, Окулов, Мишарин и Кемппаинен

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    Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился информацией о составе команды.

    – Мы потеряли пока трех лидеров: Шумакова, Шалунова и Окулова. Мишарин поехал домой в Екатеринбург, в «Автомобилист». Кемппаинен также в «Сибири» играть не будет.

    Защита у нас осталась почти вся, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков.

    Пока у нас на примете из «Сибирских Снайперов» на следующий сезон четыре человека. Они уже находятся на сборе с «Сибирью».

    – Сын Андрея Скабелки будет играть у нас?

    – Он где-то точно будет играть, – сказал функционер.

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