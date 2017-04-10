«Сибирь» покинули Шумаков, Шалунов, Окулов, Мишарин и Кемппаинен
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился информацией о составе команды.
– Мы потеряли пока трех лидеров: Шумакова, Шалунова и Окулова. Мишарин поехал домой в Екатеринбург, в «Автомобилист». Кемппаинен также в «Сибири» играть не будет.
Защита у нас осталась почти вся, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков.
Пока у нас на примете из «Сибирских Снайперов» на следующий сезон четыре человека. Они уже находятся на сборе с «Сибирью».
– Сын Андрея Скабелки будет играть у нас?
– Он где-то точно будет играть, – сказал функционер.
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