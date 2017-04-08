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    Календарь РФПЛ, Демченко хочет вернуться, Кучеров снова забил и другие важные новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. «Реал» хочет подписать Антуана Гризманна в 2018 году.

    2. Странные слухи о газоне «Крестовского»: с утра Regnum написал, что трава гниет, но по информации «Спорт-Экспресса», все в порядке.

    3. Наконец сделали календарь РФПЛ, ЦСКА и «Спартак» сыграют 30 апреля.

    4. В Сент-Луисе жители проголосовали против строительства стадиона на бюджетные деньги. А что, так можно?

    5. Великий саночник Альберт Демченко хочет вернуться и выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Ему уже 45.

    6. Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне.

    7. В НБА «Кливленд» уступил «Атланте», «Торонто» победил «Майами». Другие результаты – здесь.

    8. В НХЛ «Тампа» победила «Монреаль». Разумеется, Кучеров снова забил.

    9. Госдума увеличила штрафы для фанатов-нарушителей.

    10. Хотите послушать «Любэ»? У вас есть шанс, если вы фанат «Формулы-1» и придете на Гран-при России.

    11. «Аэрофлот» продлил контракт с «МЮ» до 2023 года.

    Тревога дня: «Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените». Мирча Луческу заработал 600 дестабилизирующих комментариев.

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