Календарь РФПЛ, Демченко хочет вернуться, Кучеров снова забил и другие важные новости дня

1. «Реал» хочет подписать Антуана Гризманна в 2018 году.

2. Странные слухи о газоне «Крестовского»: с утра Regnum написал, что трава гниет, но по информации «Спорт-Экспресса», все в порядке.

3. Наконец сделали календарь РФПЛ, ЦСКА и «Спартак» сыграют 30 апреля.

4. В Сент-Луисе жители проголосовали против строительства стадиона на бюджетные деньги. А что, так можно?

5. Великий саночник Альберт Демченко хочет вернуться и выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Ему уже 45.

6. Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне.

7. В НБА «Кливленд» уступил «Атланте», «Торонто» победил «Майами». Другие результаты – здесь.

8. В НХЛ «Тампа» победила «Монреаль». Разумеется, Кучеров снова забил.

9. Госдума увеличила штрафы для фанатов-нарушителей.

10. Хотите послушать «Любэ»? У вас есть шанс, если вы фанат «Формулы-1» и придете на Гран-при России.

11. «Аэрофлот» продлил контракт с «МЮ» до 2023 года.

Тревога дня: «Жду следующую неделю и статьи, которые попытаются дестабилизировать ситуацию в «Зените». Мирча Луческу заработал 600 дестабилизирующих комментариев.