Венгер впервые проиграл 4 выездных матча подряд в АПЛ

в гостях разгромно уступил «Кристал Пэлас» (0:3).

Главный тренер «канониров» впервые проиграл четыре выездных матча подряд в АПЛ. Ранее уступил «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвичу» (1:3 – во всех матчах).

Лондонцы также впервые при Венгере проиграли и впервые с 1929 года пропустили минимум по 3 гола в четырех выездных матчах подряд.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча – «Арсенал».