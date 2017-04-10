Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Венгер впервые проиграл 4 выездных матча подряд в АПЛ

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас

    «Арсенал» в гостях разгромно уступил «Кристал Пэлас» (0:3).

    Главный тренер «канониров» Арсен Венгер впервые проиграл четыре выездных матча подряд в АПЛ. Ранее «Арсенал» уступил «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвичу» (1:3 – во всех матчах).

    Лондонцы также впервые при Венгере проиграли «Кристал Пэлас» и впервые с 1929 года пропустили минимум по 3 гола в четырех выездных матчах подряд.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться