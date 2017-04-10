Венгер впервые проиграл 4 выездных матча подряд в АПЛ
«Арсенал» в гостях разгромно уступил «Кристал Пэлас» (0:3).
Главный тренер «канониров» Арсен Венгер впервые проиграл четыре выездных матча подряд в АПЛ. Ранее «Арсенал» уступил «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвичу» (1:3 – во всех матчах).
Лондонцы также впервые при Венгере проиграли «Кристал Пэлас» и впервые с 1929 года пропустили минимум по 3 гола в четырех выездных матчах подряд.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал».
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