«Реал» предложил защитнику «Атлетико» Эрнандесу 35 млн евро за 5 лет, «Барселона» – чуть меньше
«Барселона» включилась в борьбу за защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса, выступающего на правах аренды за «Алавес».
«Реал» уже достиг устной договоренности с 19-летним французом о том, что по окончании сезона выплатит за него сумму отступных в размере 24 миллионов евро.
По условиям соглашения, Эрнандес подпишет пятилетний контракт с «Реалом» на пять лет: в сезонах 2017/18 и 2018/19 зарплата игрока составит 6 миллионов в год, в сезоне-2019/20 – 7, в 2020/21 – 8, а в сезоне-2021/22 – 9.
«Барселона» предлагает футболисту сопоставимые деньги, но ее предложение все же чуть менее выгодное, чем то, которое озвучил «Реал».
При этом агент Тео, Мануэль Гарсия Килон, также представляющий интересы экс-тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса, выступает за переход игрока в каталонский клуб. И в «Атлетико» переход Эрнандеса не в «Реал» восприняли бы лучше.
Вероятный трансфер Тео Эрнандеса в «Барселону» может подтолкнуть клуб к продаже Жорди Альбы.
Эрнандес в 26 матчах примеры отдал 4 голевых передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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