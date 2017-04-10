«Реал» предложил защитнику «Атлетико» Эрнандесу 35 млн евро за 5 лет, «Барселона» – чуть меньше

включилась в борьбу за защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса, выступающего на правах аренды за .

«Реал» уже достиг устной договоренности с 19-летним французом о том, что по окончании сезона выплатит за него сумму отступных в размере 24 миллионов евро.

По условиям соглашения, Эрнандес подпишет пятилетний контракт с «Реалом» на пять лет: в сезонах 2017/18 и 2018/19 зарплата игрока составит 6 миллионов в год, в сезоне-2019/20 – 7, в 2020/21 – 8, а в сезоне-2021/22 – 9.

предлагает футболисту сопоставимые деньги, но ее предложение все же чуть менее выгодное, чем то, которое озвучил «Реал».

При этом агент Тео, Мануэль Гарсия Килон, также представляющий интересы экс-тренера Рафаэля Бенитеса, выступает за переход игрока в каталонский клуб. И в переход Эрнандеса не в «Реал» восприняли бы лучше.

Вероятный трансфер Тео Эрнандеса в «Барселону» может подтолкнуть клуб к продаже .

Эрнандес в 26 матчах примеры отдал 4 голевых передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.