Агент голкипера «Тампы» Андрея Василевского Александр Тыжных сообщил, что его клиент и форвард Никита Кучеров вскоре должны прибыть в Москву для подготовки к ЧМ-2017.

«Василевский приедет в сборную России и выступит на чемпионате мира.

Андрей вместе с Никитой Кучеровым должны прилететь в Москву дней через десять. Понятно, что точной даты пока нет», – сказал Тыжных.

ЧМ-2017. Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на турнире