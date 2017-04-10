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    Александр Тыжных: «Василевский и Кучеров должны прилететь в Москву через 10 дней»

    Теги сборная России Тампа-Бэй Александр Тыжных Никита Кучеров Андрей Василевский ЧМ-2017

    Агент голкипера «Тампы» Андрея Василевского Александр Тыжных сообщил, что его клиент и форвард Никита Кучеров вскоре должны прибыть в Москву для подготовки к ЧМ-2017.

    «Василевский приедет в сборную России и выступит на чемпионате мира.

    Андрей вместе с Никитой Кучеровым должны прилететь в Москву дней через десять. Понятно, что точной даты пока нет», – сказал Тыжных.

    ЧМ-2017. Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на турнире

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