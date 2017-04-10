Александр Тыжных: «Василевский и Кучеров должны прилететь в Москву через 10 дней»
Агент голкипера «Тампы» Андрея Василевского Александр Тыжных сообщил, что его клиент и форвард Никита Кучеров вскоре должны прибыть в Москву для подготовки к ЧМ-2017.
«Василевский приедет в сборную России и выступит на чемпионате мира.
Андрей вместе с Никитой Кучеровым должны прилететь в Москву дней через десять. Понятно, что точной даты пока нет», – сказал Тыжных.
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