«Зенит» потерял очки, победа СКА, осечки «Реала» и «Барсы» и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Зенит» потерял очки, сыграв вничью с «Анжи». Команда Луческу уступала 0:1 и с 50-й минуты осталась вдесятером, но сумела уйти от поражения благодаря голу Кокорина. Другие результаты игрового дня РФПЛ тут.

2. Финальная серия Кубка Гагарина стартовала с выездной победы СКА над «Магниткой». Ковальчук был удален до конца матча за удар Коваржа в голову.

3. «Барселона» могла воспользоваться осечкой «Реала», сыгравшего вничью с «Атлетико», но уступила «Малаге», а Неймар схватил красную и рискует пропустить класико. Остальные испанские результаты здесь.

4. Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл «Югорский марафон», Нортуг – 2-й.

5. В АПЛ без сюрпризов: победы «Челси», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

6. В НХЛ определились все участники плей-офф. Последнюю восточную путевку завоевал «Торонто», справившись с «Питтсбургом» (5:3). Это значит, что «Тампа» отправляется на каникулы. Все результаты дня.

7. В нынешнем сезоне НХЛ на лед хотя бы в одном матче выходило 42 россиянина – это лучший показатель за 10 лет. В какую сторону он изменится после олимпикзита лиги?

8. «Бавария» шлепнула Дортмунд и другие результаты бундеслиги.

9. В НБА разбушевался Дэмиан Лиллард, набравший 59 очков в матче «Портленда» и «Юты» (101:86). Больше половины у своей команды! Все результаты дня.

10. Россиянка Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в финал турнира WTA.

11. Девушке с грудными имплантами разрешили драться в Нью-Йорке на турнире UFC 210.

Цитата дня. «Если бы не лимит, у нас бы не было ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят». Виталий Мутко, а вы о ком подумали?