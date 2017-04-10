Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Трехкратная чемпионка мира Мао Асада объявила о завершении карьеры

    Теги Мао Асада сборная Японии женское катание

    Японская фигуристка Мао Асада объявила о завершении карьеры.

    «Я, Мао Асада, приняла решение завершить карьеру. До сегодняшнего дня я считала, что могу выступать еще очень долго, потому что преодолела за свою карьеру много всего.

    Но после последнего чемпионата Японии у меня исчезли все желание и энергия для того, чтобы продолжать карьеру.

    Это было очень сложное решение, но я думаю, что должна пройти через этот этап своей жизни, чтобы достичь новых целей и горизонтов», — написала Асада.

    Асада является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2010 года, трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной победительницей финалов Гран-при и шестикратной чемпионкой Японии.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться