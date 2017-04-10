Трехкратная чемпионка мира Мао Асада объявила о завершении карьеры

Японская фигуристка Мао Асада объявила о завершении карьеры.

«Я, Мао Асада, приняла решение завершить карьеру. До сегодняшнего дня я считала, что могу выступать еще очень долго, потому что преодолела за свою карьеру много всего.

Но после последнего чемпионата Японии у меня исчезли все желание и энергия для того, чтобы продолжать карьеру.

Это было очень сложное решение, но я думаю, что должна пройти через этот этап своей жизни, чтобы достичь новых целей и горизонтов», — написала Асада.

Асада является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2010 года, трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной победительницей финалов Гран-при и шестикратной чемпионкой Японии.