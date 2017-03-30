СКА вышел в финал Кубка Гагарина, Пике затроллил «Реал», Медведева лидирует на ЧМ и другие важные новости дня

1. СКА вышел в финал Кубка Гагарина, не отдав «Локомотиву» ни одного матча.

2. Евгения Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Еще одна россиянка Анна Погорилая ожидала увидеть оценки повыше, это же отметила и Татьяна Тарасова.

Российская пара Тарасова – Морозов – третья после короткой программы.

3. На слова Жерара Пике о голе «Реала» из офсайда отреагировал и мадридский клуб (дважды), и президент Ла Лиги. Троллинг удался.

4. У Алана Дзагоева травма задней поверхности бедра – спазм мышцы.

5. «Авангард» определился с тренером – им стал Андрей Скабелка.

6. В НХЛ сегодня забили Тарасенко, Кузнецов и Панарин, а «Питтсбург» проиграл «Чикаго». Все результаты дня.

7. В НБА «Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио». Все результаты дня.

8. Вера Звонарева играла первый матч за два года, но снялась из-за травмы.

9. Биатлонист Алексей Слепов за день пробежал две эстафеты на чемпионате России. Одну выиграл.

10. В честь Криштиану Роналду назвали аэропорт и заодно поставили очень стремный памятник. На ним издевается весь интернет.

11. В 58 лет умер бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Глушаков, дядя Дениса.

Цитата дня: «Чем меньше человек может показать на ринге, тем больше он говорит глупостей». Федор – против трэштока.

Реакция дня: «Кампания против ЧМ-2018 только началась. Будем разоблачать эту «информационную карусель». МИД не даст западным агентам отменить чемпионат мира в России.