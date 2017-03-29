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    «Реал»: «Лучшим ответом на слова Пике в адрес нашего клуба будет эль класико 23 апреля»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания

    «Реал» выступил с официальным заявление, адресованным защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

    Ранее игрок подверг критике мадридский клуб и отметил, что никогда бы не стал работать в «Реале».

    «Лучшим ответом на слова Пике в адрес нашего клуба будет Эль Класико 23 апреля. «Реал» всегда ведет все свои разговоры на футбольном поле», — сказано в заявлении клуба.   

    Также сообщается, что юридический департамент «Реала» не будет подавать в суд на Пике.  

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