выступил с официальным заявление, адресованным защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

Ранее игрок подверг критике мадридский клуб и отметил, что никогда бы не стал работать в «Реале».

«Лучшим ответом на слова Пике в адрес нашего клуба будет Эль Класико 23 апреля. «Реал» всегда ведет все свои разговоры на футбольном поле», — сказано в заявлении клуба.

Также сообщается, что юридический департамент «Реала» не будет подавать в суд на Пике.

Жерар Пике: «Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судей. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда, но все молчат»

Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»