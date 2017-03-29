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    Жерар Пике: «Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судей. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда, но все молчат»

    Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Жерар Пике примера Испания Лига чемпионов судьи

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на упреки в том, что судьи зачастую принимают решения в пользу каталонской команды.

    «Когда судьи были благосклонны к нам? В Лиге чемпионов? А, я думал, вопрос про чемпионат Испании. В чемпионате этого давно уже нет.

    Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судейство. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Рамоса из офсайда, но все молчат», – заявил Пике.

    Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

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