Защитник «Барселоны» ответил на упреки в том, что судьи зачастую принимают решения в пользу каталонской команды.

«Когда судьи были благосклонны к нам? В Лиге чемпионов? А, я думал, вопрос про чемпионат Испании. В чемпионате этого давно уже нет.

Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судейство. выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Рамоса из офсайда, но все молчат», – заявил Пике.

Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»