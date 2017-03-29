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    Президент Ла Лиги Тебас: «Пике совершил ошибку, высказавшись в адрес «Реала»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания Хавьер Тебас

    Президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова защитника «Барселоны» Жерара Пике в адрес мадридского «Реала».

    Ранее Пике выступил с критикой в адрес мадридского клуба и заявил, что никогда бы не стал работать в «Реале».

    «Я считаю, что Пике совершил ошибку. Но насколько серьезную – я не могу сказать», — сказал Тебас.

    Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

    Жерар Пике: «Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судей. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда, но все молчат»

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