Президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова защитника «Барселоны» в адрес мадридского «Реала».

Ранее Пике выступил с критикой в адрес мадридского клуба и заявил, что никогда бы не стал работать в .

«Я считаю, что Пике совершил ошибку. Но насколько серьезную – я не могу сказать», — сказал Тебас.

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