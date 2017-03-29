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    Татьяна Тарасова: «Чувствую, что Погорилую немножко «обокрали»

    Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира сборная России женское катание Анна Погорилая

    Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что судьи занизили оценки Анне Погорилой за короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки.

    «Я люблю короткую программу Погорилой. Она ясная, конкретная, понятная. Аня очень хорошо в ней себя чувствует. Она слышит музыку.

    Чувствую, что Аню немножко «обокрали». Она делала под большим наклоном риттбергер, но ничего ужасного она там не натворила, хотя и растеряла баллы.

    Но все равно эти оценки – маленькие, я не могу с ними согласиться», – рассказала Тарасова.

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