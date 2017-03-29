Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что судьи занизили оценки Анне Погорилой за короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки.

«Я люблю короткую программу Погорилой. Она ясная, конкретная, понятная. Аня очень хорошо в ней себя чувствует. Она слышит музыку.

Чувствую, что Аню немножко «обокрали». Она делала под большим наклоном риттбергер, но ничего ужасного она там не натворила, хотя и растеряла баллы.

Но все равно эти оценки – маленькие, я не могу с ними согласиться», – рассказала Тарасова.