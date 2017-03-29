СКА всухую выиграл серию с «Локомотивом» и вышел в финал Кубка Гагарина
В четвертом матче финала Западной конференции «Локомотив» уступил СКА (1:2).
Таким образом, питерский клуб стал первым финалистом Кубка Гагарина. Соперник СКА определится в противостоянии «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 29 марта, 19.00, «Арена-2000»
Счет в серии: 0-4
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