СКА всухую выиграл серию с «Локомотивом» и вышел в финал Кубка Гагарина

В четвертом матче финала Западной конференции «Локомотив» уступил СКА (1:2).

Таким образом, питерский клуб стал первым финалистом Кубка Гагарина. Соперник СКА определится в противостоянии «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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