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    Sports.ru

    СКА всухую выиграл серию с «Локомотивом» и вышел в финал Кубка Гагарина

    Теги Локомотив СКА КХЛ Кубок Гагарина

    В четвертом матче финала Западной конференции «Локомотив» уступил СКА (1:2).

    Таким образом, питерский клуб стал первым финалистом Кубка Гагарина. Соперник СКА определится в противостоянии «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Локомотив – СКА 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
    Дата проведения
    29 марта, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 28 Хафизуллин (Шипачев, Дадонов)
    0:2 – 34 Белов (Прохоркин, Дадонов)
    1:2 – 36 Кадейкин (Локтионов, Черепанов)

    Счет в серии: 0-4

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