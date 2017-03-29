Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Андрей Скабелка назначен главным тренером «Авангарда»

    Теги Авангард Сибирь Андрей Скабелка КХЛ

    «Авангард» объявил о назначении Андрея Скабелки на пост главного тренера омского клуба.

    Со 46-летним специалистом заключен долгосрочный контракт, подробности не сообщаются.

    «Это требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач. Мы приветствуем главного тренера в Омске и желаем постоянного движения вперед вместе с «Авангардом»!» — сказано в сообщении на официальном сайте омского клуба.

    Последним местом работы Скабелки была «Сибирь», с которой он в 2015 году вышел в финал Восточной конференции и завоевал по итогам сезона бронзовую медаль.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться