Андрей Скабелка назначен главным тренером «Авангарда»
«Авангард» объявил о назначении Андрея Скабелки на пост главного тренера омского клуба.
Со 46-летним специалистом заключен долгосрочный контракт, подробности не сообщаются.
«Это требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач. Мы приветствуем главного тренера в Омске и желаем постоянного движения вперед вместе с «Авангардом»!» — сказано в сообщении на официальном сайте омского клуба.
Последним местом работы Скабелки была «Сибирь», с которой он в 2015 году вышел в финал Восточной конференции и завоевал по итогам сезона бронзовую медаль.
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