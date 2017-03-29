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    «Реал»: «Мы не хотим рекламировать Пике и участвовать в его игре»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания

    Руководство «Реала», скорее всего, не будет подавать в суд на защитника «Барселоны» Жерара Пике после слов футболиста каталонского клуба.

    «Кто такой Пике? Мы не хотим его рекламировать и не хотим участвовать в его игре», – сказал представитель «Реала».

    Юридический отдел клуба из Мадрида продолжает изучать слова Пике на предмет возможного обращения в суд, но велика вероятность, что «Реал» откажется от этого шага.

    Жерар Пике: «Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судей. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда, но все молчат»

    Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

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