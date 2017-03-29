Руководство «Реала», скорее всего, не будет подавать в суд на защитника «Барселоны» после слов футболиста каталонского клуба.

«Кто такой Пике? Мы не хотим его рекламировать и не хотим участвовать в его игре», – сказал представитель «Реала».

Юридический отдел клуба из продолжает изучать слова Пике на предмет возможного обращения в суд, но велика вероятность, что «Реал» откажется от этого шага.

Жерар Пике: «Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судей. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда, но все молчат»

Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»