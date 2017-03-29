«Реал»: «Мы не хотим рекламировать Пике и участвовать в его игре»
Руководство «Реала», скорее всего, не будет подавать в суд на защитника «Барселоны» Жерара Пике после слов футболиста каталонского клуба.
«Кто такой Пике? Мы не хотим его рекламировать и не хотим участвовать в его игре», – сказал представитель «Реала».
Юридический отдел клуба из Мадрида продолжает изучать слова Пике на предмет возможного обращения в суд, но велика вероятность, что «Реал» откажется от этого шага.
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