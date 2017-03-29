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    Чемпионат мира. Медведева, Сотскова, Погорилая и Костнер покажут короткие программы

    Теги Каролина Костнер чемпионат мира сборная России результаты сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Казахстана сборная Южной Кореи сборная Италии Эшли Вагнер женское катание Евгения Медведева сборная Латвии Кейтлин Осмонд Анна Погорилая Ли Цзыцзюнь Габриэль Дэйлман Мария Сотскова Карен Чен Элизабет Турсынбаева Ангелина Кучвальска Вакаба Хигучи Рика Хонго сборная Словакии Николь Райичова Маи Михара Чхве Да Бин

    29 марта в Хельсинки начнется чемпионат мира по фигурному катанию. В женском турнире выступят три российские фигуристки – Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая.

    Чемпионат мира

    Хельсинки, Финляндия

    Женщины

    Короткая программа

    Начало – 10.40 по московскому времени (29 марта).

    Старт-лист

    2-я разминка

    8. Каролина Костнер (Италия)

    5-я разминка

    21. Ли Цзыцзюнь (Китай)...
    23. Вакаба Хигучи (Япония)
    24. Маи Михара (Япония)...

    6-я разминка

    26. Кейтлин Осмонд (Канада)
    27. Чхве Да Бин (Южная Корея)
    28. Карен Чен (США)
    29. Ангелина Кучвальска (Латвия)
    30. Николь Райичова (Словакия)
    31. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

    7-я разминка

    32. Евгения Медведева (Россия)
    33. Габриэль Дэйлман (Канада)
    34. Эшли Вагнер (США)
    35. Мария Сотскова (Россия)
    36. Рика Хонго (Япония)
    37. Анна Погорилая (Россия)

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