Чемпионат мира. Медведева, Сотскова, Погорилая и Костнер покажут короткие программы
29 марта в Хельсинки начнется чемпионат мира по фигурному катанию. В женском турнире выступят три российские фигуристки – Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая.
Чемпионат мира
Хельсинки, Финляндия
Женщины
Короткая программа
Начало – 10.40 по московскому времени (29 марта).
Старт-лист
2-я разминка
8. Каролина Костнер (Италия)
5-я разминка
21. Ли Цзыцзюнь (Китай)...
23. Вакаба Хигучи (Япония)
24. Маи Михара (Япония)...
6-я разминка
26. Кейтлин Осмонд (Канада)
27. Чхве Да Бин (Южная Корея)
28. Карен Чен (США)
29. Ангелина Кучвальска (Латвия)
30. Николь Райичова (Словакия)
31. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)
7-я разминка
32. Евгения Медведева (Россия)
33. Габриэль Дэйлман (Канада)
34. Эшли Вагнер (США)
35. Мария Сотскова (Россия)
36. Рика Хонго (Япония)
37. Анна Погорилая (Россия)
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.