29 марта в Хельсинки начнется чемпионат мира по фигурному катанию. В женском турнире выступят три российские фигуристки – Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая.

Чемпионат мира

Хельсинки, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 10.40 по московскому времени (29 марта).

Старт-лист

2-я разминка

8. Каролина Костнер (Италия)

5-я разминка

21. Ли Цзыцзюнь (Китай)...

23. Вакаба Хигучи (Япония)

24. Маи Михара (Япония)...

6-я разминка

26. Кейтлин Осмонд (Канада)

27. Чхве Да Бин (Южная Корея)

28. Карен Чен (США)

29. Ангелина Кучвальска (Латвия)

30. Николь Райичова (Словакия)

31. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

7-я разминка

32. Евгения Медведева (Россия)

33. Габриэль Дэйлман (Канада)

34. Эшли Вагнер (США)

35. Мария Сотскова (Россия)

36. Рика Хонго (Япония)

37. Анна Погорилая (Россия)