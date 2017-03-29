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    Криштиану Роналду: «Аэропорту Мадейры присвоено мое имя. Почести выдающимся людям нужно воздавать, пока они живы»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания светская хроника фото

    Нападающий «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня принял участие в церемонии переименования аэропорта Мадейры в его честь.

    «Аэропорту присвоено мое имя. Это нечто особенное. Все знают, что я горжусь своими корнями, своей родиной. Я всегда хвалю Мадейру и Португалию.

    Я говорил, что почести выдающимся людям нужно воздавать, пока они живы, как в моем случае, поэтому я благодарен властям региона за смелость, искренность и твердость при отстаивании этой идеи.

    Я не ханжа. Я счастлив и чувствую, что мне оказали честь. Знаю, что некоторые люди не согласны с этой идеей, но мы свободны, живем в демократическом государстве, и все имеют право выражать свое мнение.

    Знаю, какая на мне лежит ответственность. Я всегда стараюсь возвеличивать Португалию и Мадейру со страстью и самоотверженностью», – сказал Роналду.

    Во время церемонии был презентован бронзовый бюст Роналду. Ранее, 24 марта, на фасад аэропорта была водружена новая эмблема с изображением футболиста, который является уроженцем Мадейры.

    После победы сборной Португалии на Евро-2016 было объявлено о новом названии аэропорта – «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду».

    В городе Фуншал, где родился Роналду, есть музей футболиста, а также установлена статуя в его честь. Ему же принадлежит и крупнейшая в Фуншале гостиница.

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