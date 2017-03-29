Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Федор Емельяненко: «Чем меньше человек может показать на ринге, тем больше он говорит глупостей»

    Теги Федор Емельяненко Чел Соннен Мэтт Митрион Bellator

    Федор Емельяненко, который сейчас находится в США, дал интервью известному журналисту Ариэлю Хелвани.

    Об отмене боя против Митриона в феврале

    «Да, мне предлагали бой против других бойцов, но я думаю, что неправильно за три часа менять соперника. И для соперника это неправильно, если ему за три часа скажут, что у него бой с Федором Емельяненко. И сам думаю, что это не совсем правильно. Это как затыкание дыр. Думаю, мы поступили правильно, что отказались от замены. Мне предлагали англичанина [Оле Томпсона] и предлагали Чика Конго. Мэтт мне интересен, он – один из сильнейших бойцов тяжелого веса, поэтому я бы хотел провести с ним бой»

    О нападках со стороны Чейла Соннена

    «Я думаю, что всегда нужно держать себя в руках, какой бы вызов или выпад не был в твою сторону. А вообще, чем дальше, тем больше убеждаюсь, что чем меньше человек может представить на ринге, тем больше он говорит… говорит глупостей. Я не поддерживаю такие отношения между бойцами».

    О Bellator и UFC

    «На сегодняшний день Bellator меня очень привлекает. Привлекает честной работой, чего я не могу сказать… Ну скажем так, много переговоров провели мы с UFC, но так ни о чем и не договорились».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться