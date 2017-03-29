Федор Емельяненко, который сейчас находится в США, дал интервью известному журналисту Ариэлю Хелвани.

Об отмене боя против Митриона в феврале

«Да, мне предлагали бой против других бойцов, но я думаю, что неправильно за три часа менять соперника. И для соперника это неправильно, если ему за три часа скажут, что у него бой с Федором Емельяненко. И сам думаю, что это не совсем правильно. Это как затыкание дыр. Думаю, мы поступили правильно, что отказались от замены. Мне предлагали англичанина [Оле Томпсона] и предлагали Чика Конго. Мэтт мне интересен, он – один из сильнейших бойцов тяжелого веса, поэтому я бы хотел провести с ним бой»

О нападках со стороны Чейла Соннена

«Я думаю, что всегда нужно держать себя в руках, какой бы вызов или выпад не был в твою сторону. А вообще, чем дальше, тем больше убеждаюсь, что чем меньше человек может представить на ринге, тем больше он говорит… говорит глупостей. Я не поддерживаю такие отношения между бойцами».

О Bellator и UFC

«На сегодняшний день Bellator меня очень привлекает. Привлекает честной работой, чего я не могу сказать… Ну скажем так, много переговоров провели мы с UFC, но так ни о чем и не договорились».