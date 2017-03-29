Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обсуждения среди немецких политических о возможном бойкоте в России.



«Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилось отнюдь не после «задержания в Москве участников несогласованного митинга». Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала.

Буквально 23 марта на брифинге в МИД было сказано следующее: «Через непродолжительное время мы все будем свидетелями активных действий западного мира на этом направлении, которые будут делать очень серьезные шаги в отношении проводимого Россией мероприятия. Конечно, их цель – срыв. Будут использованы все информационные возможности, влияние на общественное мнение, будут различные сюрпризы».



Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с «общей безопасностью и соблюдением прав человека» в стране, потому что иначе Германия отказалась бы от участия в «Евровидении» на Украине, где в регионах идет братоубийственная война, в городах убивают как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то «свободы» вообще не слышали. Откат от далеко не идеальной украинской демократии середины 2000-х катастрофический. Так что же все-таки думает Берлин о бойкоте «Евровидения» в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека?



Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс — это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Все будем детально разоблачать и показывать компоненты этой «информационной карусели», — написала Захарова на своей официальной странице в «Фейсбуке».