Сегодня в Хельсинки начнется чемпионат мира по фигурному катанию. В турнире спортивных пар примут участие три российских дуэта: Наталья Забияко – Александр Энберт, Ксения Столбова – Федор Климов и Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Чемпионат мира

Хельсинки, Финляндия

Пары

Короткая программа

Начало – 18.10 по московскому времени.

Старт-лист

1-я разминка

2. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)...

4. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)...

3-я разминка

11. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)...

4-я разминка

15. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США)

16. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

5-я разминка

17. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)

18. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада)

19. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

20. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)

6-я разминка

21. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

22. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

23. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

24. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

7-я разминка

25. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

26. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

27. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

28. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)