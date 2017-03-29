Чемпионат мира. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Дюамель и Редфорд выступят с короткими программами
Сегодня в Хельсинки начнется чемпионат мира по фигурному катанию. В турнире спортивных пар примут участие три российских дуэта: Наталья Забияко – Александр Энберт, Ксения Столбова – Федор Климов и Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Чемпионат мира
Хельсинки, Финляндия
Пары
Короткая программа
Начало – 18.10 по московскому времени.
Старт-лист
1-я разминка
2. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)...
4. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)...
3-я разминка
11. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)...
4-я разминка
15. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США)
16. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
5-я разминка
17. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
18. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада)
19. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
20. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)
6-я разминка
21. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
22. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
23. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
24. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
7-я разминка
25. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
26. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
27. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
28. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
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