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    Чемпионат мира. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Дюамель и Редфорд выступят с короткими программами

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    Сегодня в Хельсинки начнется чемпионат мира по фигурному катанию. В турнире спортивных пар примут участие три российских дуэта: Наталья Забияко – Александр Энберт, Ксения Столбова – Федор Климов и Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

    Чемпионат мира

    Хельсинки, Финляндия

    Пары

    Короткая программа

    Начало – 18.10 по московскому времени.

    Старт-лист

    1-я разминка

    2. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)...
    4. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия)...

    3-я разминка

    11. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)...

    4-я разминка

    15. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США)
    16. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

    5-я разминка

    17. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
    18. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада)
    19. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
    20. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)

    6-я разминка

    21. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
    22. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
    23. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
    24. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

    7-я разминка

    25. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
    26. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
    27. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
    28. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)

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